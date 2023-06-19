كورتوا يرفض اللعب ضد إستونيا وحارس ريال مدريد يوضح السبب ويرد على المدرب

وفي غياب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، ارتدى مهاجم إنتر الإيطالي روميلو لوكاكو شارة القيادة في التعادل أمام النمسا 1-1، السبت حيث كانت المباراة مناسبة للاحتفال بخوض كورتوا مباراته المئة الدولية.

وأوضح الألماني دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا مساء الاثنين في مؤتمر صحافي "بعد المباراة، أراد تيبو فجأة التحدث معي وأخبرني أنه سيعود إلى منزله لأنه أصيب بخيبة أمل وشعر بالإهانة".

وأضاف ابن الـ 37 عاماً "في نظري هو أفضل حارس مرمى في العالم. أنا أقدّره كحارس مرمى ولكن أيضا كإنسان. أنا مندهش ومصدوم لأنه شعر بالإهانة وخيبة الأمل".

وتابع تيديسكو الذي حلّ بدلاً من الإسباني روبرتو مارتينيس بعد اخفاق مونديال قطر العام الماضي "في آذار/مارس، قررنا أن يكون كيفن هو القائد، وأن ينوب عنه لوكاكو وكورتوا. لقد تحدثت إليهما قبل المباراة، نظراً لغياب كيفن. أمام النمسا كان لوكاكو، وبالنسبة لمباراة إستونيا كان كورتوا. أخبرني الأخير بعد المباراة مباشرة أنه لم يعد موافقاً".

وبدورها، أشارت وسائل إعلام محلية أن زملاء حارس ريال مدريد الإسباني تفاجأوا بقراره.

وقال المدافع المخضرم يان فيرتونغين (36 عاماً) صاحب أكثر عدد من المباريات الدولية مع "الشياطين الحمر" (147) الاثنين "هو وضع مؤسف. أفضّل أن يكون تيبو معنا، لكن نهج سير المجموعة مهم. من المؤكد أن هذا النهج تعطّل الآن وأنه يجب إيجاد حل".

وفي غياب كورتوا، سيحمي عرين بلجيكا حارس مرمى ستراسبورغ الفرنسي ماتز سيلز في إستونيا. استهلت بلجيكا مشوارها في التصفيات بفوز كبير على السويد 3-صفر في آذار/مارس.

وتحتل بلجيكا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من مباراتين، خلف النمسا المتصدرة (7 نقاط).

ورد كورتوا في بيان رسمي:

"فوجئت بعد ظهر هذا اليوم بسماع المؤتمر الصحفي للمدرب الذي قدم فيه رواية جزئية وذاتية عن محادثة خاصة أجريناها بعد المباراة ضد النمسا. أريد أن أوضح أنها ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي أتحدث فيها مع مدرب حول قضايا تتعلق بغرفة تبديل الملابس، لكنها المرة الأولى التي يقرر فيها شخص ما إخبارها علنًا. أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا".

وتابع: "أن تكون أو لا تكون قائد المنتخب الوطني ليس نزوة ولا قرارًا عشوائيًا، يجب أن يكون قراره وهذا ما حاولت أن أنقله إليه. للأسف لم أحقق هدفي. أصر على أنني لم أطالب بأي شيء بأي حال من الأحوال وأنني تحدثت إلى زميلي في الفريق روميلو لوكاكو لتوضيح أي ظروف تتعلق بهذا الموقف.

وختم: "في نفس الوقت أريد أن أوضح أنه لم يكن لدي أي نقاش حول أي موضوع مشابه مع أي زميل في الفريق، كما قيل. علاوة على ذلك، خضعت بعد ظهر أمس لفحص طبي لمشكلة في ركبتي اليمنى. كان الفريق الطبي لنادي والمنتخب الوطني على اتصال واستعرضوا جميع المواد ذات الصلة لاتخاذ قرار مغادرة المعسكر التدريبي".

