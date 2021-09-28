كانافارو يرحل عن غوانغجو

وكان رحيل الإيطالي عن الفريق الصيني متوقعاً بعد فشله في قيادته الموسم الماضي إلى لقبه التاسع في الدوري السوبر الصيني.

لكن المشاكل في مجموعة إيفرغراندي المالكة للنادي والتي هز انهيارها المحتمل الأسواق المالية العالمية، حسمت على الأرجح مسألة بقائه في منصبه من عدمه وسط حالة عدم اليقين التي يعيشها غوانغجو.

وذكر بيان للنادي في حسابه على موقع ويبو الموازي لتويتر في الصين أنه "بعد مفاوضات ودية، قرر غوانغجو إيفرغراندي إنهاء عقد فابيو كانافارو. نشكر من القلب فابيو كانافارو على جهوده الكبيرة ومساهمته الإيجابية في النادي، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل!".

وكان ابن الـ48 عاماً، الفائز بلقب مونديال 2006 مع المنتخب الإيطالي، عاد في 2017 لخوض مغامرته الثانية كمدرب لغوانغجو الذي سبق أن أشرف عليه أيضاً في موسم 2014-2015.

لكنه فشل في قيادة الفريق الى أي لقب الموسم الماضي، وبعد فترة وجيزة اتخذ النادي قرار تغيير هيكله الإداري بطريقة جعلت الإيطالي من دون قوة مؤثرة.

وتضيف حالة عدم اليقين التي يعيشها النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ الدوري السوبر الصيني، المزيد من الاضطرابات في كرة القدم الصينية وتسلط مزيداً من الضوء على الأوضاع المالية غير المستقرة التي تهز هذه الرياضة في البلاد.

ويلف الغموض مصير غوانغجو وقد انتشرت تقارير غير مؤكدة تقول إن هناك مناقشات جارية قد تشهد تولي كيان حكومي وشركة مملوكة للدولة السيطرة عليه.