كأس الكونكاكاف الذهبية: هندوراس تهزم بنما وتصعد إلى ربع النهائي

وحققت هندوراس فوزها الثاني في البطولة بعد الأول على غرينادا 4-صفر في الجولة الأولى فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام قطر التي تحتاج إلى التعادل في الجولة الأخيرة أمام هندوراس بالذات في المواجهة التي ستجمع بني المنتخبين "فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة" لحسم البطاقة الثانية الى ربع النهائي.

في المقابل، تجمد رصيد بنما عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ولحقت هندوراس بالسلفادور (المجموعة الأولى) وكندا والولايات المتحدة (الثانية) وكوستاريكا وجامايكا (الثالثة) إلى ربع النهائي.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى 2 آب/أغسطس المقبل.

وبكرت هندوراس بالتسجيل عبر روميل كيوتو في الدقيقة 22، لكن بنما ردت بهدفين لإريك ديفيس (32 من ركلة جزاء) وسيزار يانيس إثر تمريرة من ألبرتو كينتيرو (45) منهية الشوط الأول في صالحها.

وانتظرت هندوراس الدقيقة 61 لإدراك التعادل عبر ألكسندر لوبيس، قبل أن يسجل كيوتو هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بعد أربع دقائق.