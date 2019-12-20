قطر تستضيف السوبر الافريقي حتى عام 2022

واستضافت قطر مطلع العام الحالي كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى حينما نجح الرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي بطل دوري الأبطال 2-1.

وسيكون الفريق التونسي ضيفاً جديداً على العاصمة القطرية، بعد احتفاظه بلقب دوري الأبطال حيث سيواجه الزمالك المصري حامل لقب كأس الاتحاد في نسخته الأخيرة، في 14شباط/ فبراير 2020.

وقال الأمين العام للاتحاد القطري منصور الأنصاري عقب توقيع الاتفاقية التي حضرها أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد المحلي "بعد أن أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر الافريقي في الدوحة، اتفقنا مع الاتحاد الافريقي على استضافة النسخ الثلاث القادمة اعتباراً من 2020".

ورداً على سؤال حول امكانية رفض الزمالك لعب المباراة في الدوحة قال الأنصاري "لا علاقة للاتحاد القطري واللجنة المنظمة المحلية بالفرق المشاركة، واعتذار أي فريق عن عدم الحضور إلى الدوحة وعدم اللعب امر يتعلق بالاتحاد الافريقي وليس بالاتحاد القطري".

وأوضح أن "قطر تسعى إلى استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ونجاح النسخة الماضية من السوبر الافريقي، وعلاقتنا الجيدة مع الاتحاد القاري شجعنا على توقيع الاتفاقية".