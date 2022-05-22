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فيورنتينا يحسم المقعد القاري الأخير على حساب أتالانتا

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حسم فيورنتينا آخر المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية بفوزه 2-صفر على ضيفه يوفنتوس ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت، وذلك على حساب أتالانتا الذي سقط بهدف نظيف على أرضه ضد إمبولي.

Reuters

ودخل فيورنتينا وأتالانتا إلى مواجهتيهما الأخيرتين متعادلين نقاطًا ولكن فيورنتينا متقدمًا بفضل تفوقه في المواجهتين المباشرتين، لذا كان أتالانتا بحاجة لنتيجة إيجابية مقابل تعثّر فيورنتينا.

إلا أن الفريق الشمالي لم يقم حتى بواجبه بسقوطه بهدف السلوفيني ليو شتولاتس في الدقيقة 79، ليتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثامن متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن فيورنتينا السابع الذي سيخوض غمار دوري المؤتمر الأوروبي.

في فلورنسا، سجل الغاني ألفريد دانكن (45+1) والأرجنتيني نيكولاس غونزاليز (90+2 من ركلة جزاء) هدفي أصحاب الأرض في طريقهم للفوز على يوفنتوس الذي سبق أن ضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الرابع.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل لاتسيو مع ضيفه هيلاس فيرونا 3-3 في حين فاز بولونيا على جنوى 1-0.
       
                  

أتالانتا يوفنتوس الدوري الإيطالي فيورنتينا
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