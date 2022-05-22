فيورنتينا يحسم المقعد القاري الأخير على حساب أتالانتا

ودخل فيورنتينا وأتالانتا إلى مواجهتيهما الأخيرتين متعادلين نقاطًا ولكن فيورنتينا متقدمًا بفضل تفوقه في المواجهتين المباشرتين، لذا كان أتالانتا بحاجة لنتيجة إيجابية مقابل تعثّر فيورنتينا.

إلا أن الفريق الشمالي لم يقم حتى بواجبه بسقوطه بهدف السلوفيني ليو شتولاتس في الدقيقة 79، ليتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثامن متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن فيورنتينا السابع الذي سيخوض غمار دوري المؤتمر الأوروبي.

في فلورنسا، سجل الغاني ألفريد دانكن (45+1) والأرجنتيني نيكولاس غونزاليز (90+2 من ركلة جزاء) هدفي أصحاب الأرض في طريقهم للفوز على يوفنتوس الذي سبق أن ضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الرابع.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل لاتسيو مع ضيفه هيلاس فيرونا 3-3 في حين فاز بولونيا على جنوى 1-0.



