فينيسيوس يتوقع معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية

وقالت الشرطة إن جماهير علقت الدمية التي ترتدي قميص فينيسيوس بجوار لوحة تحمل لوني أتليتيكو الأبيض والأحمر وكتبت عليها "مدريد تكره ريال" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس قبل ساعات من المواجهة التي تجمع بين الفريقين بدور الثمانية بالكأس.

وأبلغ متحدث باسم اللاعب البالغ عمره 22 عاما رويترز "فينيسيوس جونيور على دراية بالوضع لكن تركيزه منصب بشكل كامل على مباراة الليلة".

وأضاف "سيناقش الموضوع غدا مع النادي وفريقه القانوني لكن موقفه لا يزال كما هو – يتوقع عقابا من السلطات (ضد مرتكبي الفعلة)، لا بيانات رسمية".



وأبلغت الشرطة رويترز أنها لم تتلق أي بلاغ، لكنها فتحت تحقيقا فيما قد يكون جريمة كراهية بعدما أزالت اللوحة والدمية في وقت سابق اليوم.

وأدان ريال وأتليتيكو ورابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم الواقعة في بيانات رسمية منفصلة.