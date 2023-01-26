English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

فينيسيوس يتوقع معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية

من قبل

قال متحدث باسم فينيسيوس جونيور، إن مهاجم ريال مدريد يتوقع أن تنزل السلطات الإسبانية العقاب بمرتكبي جرائم الكراهية بعد تعليق دمية ترتدي القميص رقم 20 من جسر أمام مركز تدريب النادي قبل مواجهة أتليتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

reuters

وقالت الشرطة إن جماهير علقت الدمية التي ترتدي قميص فينيسيوس بجوار لوحة تحمل لوني أتليتيكو الأبيض والأحمر وكتبت عليها "مدريد تكره ريال" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس قبل ساعات من المواجهة التي تجمع بين الفريقين بدور الثمانية بالكأس.  

وأبلغ متحدث باسم اللاعب البالغ عمره 22 عاما رويترز "فينيسيوس جونيور على دراية بالوضع لكن تركيزه منصب بشكل كامل على مباراة الليلة".  

وأضاف "سيناقش الموضوع غدا مع النادي وفريقه القانوني لكن موقفه لا يزال كما هو – يتوقع عقابا من السلطات (ضد مرتكبي الفعلة)، لا بيانات رسمية". 
 
وأبلغت الشرطة رويترز أنها لم تتلق أي بلاغ، لكنها فتحت تحقيقا فيما قد يكون جريمة كراهية بعدما أزالت اللوحة والدمية في وقت سابق اليوم.  

وأدان ريال وأتليتيكو ورابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم الواقعة في بيانات رسمية منفصلة.  

ريال مدريد فينيسيوس جونيور أتليتيكو مدريد
السابق اتحاد غرب آسيا يجدد الثقة بالأ
اقرأ
اتحاد غرب آسيا يجدد الثقة بالأمير علي بن الحسين
التالي
-

آخر الأحداث

>