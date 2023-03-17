فينالدوم ضمن التشكيلة الأولى لهولندا بقيادة كومان

وغاب ابن الـ32 عاماً عن المنتخب الوطني منذ تعرضه لكسر في ساقه خلال التمارين في آب/أغسطس الماضي بعد فترة وجيزة على انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى روما الإيطالي، ما حرمه المشاركة في مونديال قطر نهاية العام المنصرم.

كما استدعى كومان الحارس المخضرم ياسبر سيليسين بعدما غاب عن تشكيلة مونديال 2022، وذلك لإصابة الحارسين أندريس نوبرت وجاستن بيلو.

ويعود كومان للمرة الثانية للإشراف على "الطواحين" بعد فترة أولى بين 2018 و2020 بلغ فيها نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 ونجح في قيادتهم الى كأس أوروبا التي أقيمت في 2021. لم يشرف على المنتخب خلال البطولة القارية، إذ فضل الرحيل الى برشلونة الاسباني وحل فرانك دي بور بدلا من منه.

يطمح كومان إلى قيادة هولندا الى ثاني لقب فقط في تاريخها بعد كأس أوروبا 1988.

وبلغت هولندا نهائيات دوري الأمم الاوروبية إلى جانب إسبانيا وايطاليا وكرواتيا والتي ستقام في حزيران/يونيو المقبل، وتنتظرها التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024 ومونديال 2026 عندما ينتهي عقد كومان الذي يبدأ مغامرته الثانية باختبار صعب جداً الجمعة المقبل في باريس ضد فرنسا ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2024، قبل استضافة جبل طارق بعدها بثلاثة أيام.



التشكيلة:

للمرمى: ياسبر سيليسن (نيميغن)، مارك فليكن (فرايبورغ الألماني)، وبارت فيربروغن (أندرلخت البلجيكي)

للدفاع: نايثن أكيه (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ماتيس دي ليخت ودالي بليند (بايرن ميونيخ الألماني)، سفين بوتمان (نيوكاسل الإنكليزي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنكليزي)، دنزل دومفريس (إنتر الإيطالي)، لوتسهاريل خيرترويدا (فينورد)، تيريل مالاسيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، ويوريين تيبمر (أياكس)

للوسط: كينيث تايلور وستيفن بيرخهوس ودايفي كلاسن (أياكس)، فرنكي دي يونغ (برشلونة الإسباني)، مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي)، تشافي سيمونز (أيندهوفن)، ماتس ويفر (فينورد)، وجورجينيو فينالدوم (روما الإيطالي)

للهجوم: ستيفن بيرخفين وبراين بروبي (أياكس)، ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كودي خاكبو (ليفربول الإنكليزي)، وفاوت فيخهورست (مانشستر يونايتد).







