فيفا يعلّق عضوية ترينيداد وتوباغو September 25, 2020 12:40 قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة تعليق عضوية اتحاد ترينيداد وتوباغو للعبة بشكل فوري بسب انتهاكات خطيرة للوائح الفيفا. AFP الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ترينيداد وتوباغو السابق آخر التطورات بشأن ما يعرف بقضي اقرأ التالي آخر الأحداث September 25, 2020 18:31 كاندريفا من إنتر إلى سامبدوريا September 25, 2020 16:11 عودة هازار ممكنة أمام بيتيس بحسب زيدان September 25, 2020 15:30 سواريز يخضع للفحص الطبي تمهيداً لانضمامه لأتلتيكو September 25, 2020 14:52 رسمياً...سواريز ينضمّ إلى صفوف أتلتيكو مدريد September 25, 2020 14:11 المؤتمر الصحفي لباختاكور قبل مواجهة استقلال طهران September 25, 2020 13:49 "موهبة" برازيلية جديدة تحطّ الرحال في مرسيليا September 25, 2020 13:37 اعتبار توتنهام فائزا في مباراته ضد ليتون أورينت September 25, 2020 13:13 المؤتمر الصحفي لشباب الأهلي دبي قبل مواجهة الأهلي September 25, 2020 13:11 المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة شباب الأهلي دبي September 25, 2020 12:50 ميسي يصعّد من لهجته ضد إدارة برشلونة !