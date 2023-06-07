فيتوريا يكشف عن لائحة مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

غاب لاعبا اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي وطارق حامد عن تشكيلة منتخب مصر لكرة القدم التي استدعاها البرتغالي روي فيتوريا استعداداً لمواجهتي غينيا في مدينة مراكش المغربية، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرّرة في كوت ديفوار مطلع 2024، وجنوب السودان ودياً في القاهرة.

وفضَّل فيتوريا إراحة حجازي قائد ومدافع اتحاد جدة بطل الدوري السعودي بعد موسم شاق مع فريقه، فيما يغيب حامد بسبب الإصابة، وهو السبب ذاته الذي حرم الثنائي أحمد حسن "كوكا" (آلانيا سبور التركي) وإمام عاشور (ميدتيلاند الدنماركي) من التواجد مع الفراعنة.

ويستمر غياب لاعب وسط آرسنال الإنكليزي محمد النني لعدم تعافيه من إصابة في ركبته اليمنى، خضع على إثرها لعملية جراحية أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.

وشهدت القائمة التي يتصدرها نجم ليفربول الإنكليزي وقائد الفراعنة محمد صلاح ضم عدد من اللاعبين للمرة الأولى وهم ثلاثي فيوتشر محمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا "بوبو" ومدافع سيراميكا أحمد رمضان "بيكهام" وصانع ألعاب البنك الأهلي محمد هلال، كما شهدت القائمة عودة حسين الشحات لاعب الأهلي بعد غياب طويل وذلك عقب تألقه مع الأهلي محليا وإفريقيا.

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط بفارق المواجهة المباشرة أمام غينيا (فازت مصر 1-0 في الجولة الأولى) وبفارق ست نقاط أمام إثيوبيا ضيفتها في الجولة السادسة الأخيرة.

وهنا قائمة المنتخب المصري:

- لحراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

- للدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان "بيكهام"، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح.

- للوسط: مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو"، محمد هلال ومحمد رضا "بوبو".

- للهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن "تريزيغيه"، محمود عبد المنعم "كهربا"، أحمد ياسر ريان ومصطفى فتحي.







