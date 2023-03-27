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كرة القدم

غينيا تنفرد بالصدارة بفوز صعب على إثيوبيا

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واصلت غينيا صحوتها وحققت فوزها الثالث توالياً عندما تغلبت على مضيفتها إثيوبيا 3-2 في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا 2024.

Reuters


ومنح لاعب وسط ليفربول الانكليزي نابي كيتا التقدم لغينيا في الدقيقة الرابعة، وأدرك كانان ماركنيه التعادل في الدقيقة 34، قبل أن يعيد لاعب وسط فالنسيا الاسباني أليكس موريبا التقدم للضيوف قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق (42)، ثم سجل مهاجم باريس اف سي الفرنسي مورغان غيلافوغي الثالث (70).

وقلص كيكيتا جيما الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وانفردت غينيا بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة مصر التي هزمتها في الجولة الأولى صفر-1 والتي تلعب مع مضيفتها ملاوي الثلاثاء.

غينيا إثيوبيا
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