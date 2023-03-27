غينيا تنفرد بالصدارة بفوز صعب على إثيوبيا



ومنح لاعب وسط ليفربول الانكليزي نابي كيتا التقدم لغينيا في الدقيقة الرابعة، وأدرك كانان ماركنيه التعادل في الدقيقة 34، قبل أن يعيد لاعب وسط فالنسيا الاسباني أليكس موريبا التقدم للضيوف قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق (42)، ثم سجل مهاجم باريس اف سي الفرنسي مورغان غيلافوغي الثالث (70).

وقلص كيكيتا جيما الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وانفردت غينيا بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة مصر التي هزمتها في الجولة الأولى صفر-1 والتي تلعب مع مضيفتها ملاوي الثلاثاء.