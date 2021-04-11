شالكه يعود إلى سكة الانتصارات بعد 13 مباراة

وأنهى سوات سيردار فترة عجاف فريقه وقاده الى انتصاره الثاني فقط هذا الموسم بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.

ولم يذق شالكه طعم الفوز في مبارياته الـ 13 الأخيرة في مختلف المسابقات، منها 12 في الدوري وواحدة في ثمن نهائي الكأس (خسر أمام فولفسبورغ بهدف نظيف)، وتحديداً منذ فوزه الأول في الدوري هذا الموسم وكان على حساب هوفنهايم برباعية نظيفة في المرحلة 15.

وحقق الفريق الذي يقبع في قاع الترتيب خلال هذه الفترة 3 تعادلات مقابل 10 هزائم، قبل أن تتوقف هذه السلسلة أمام أوغسبورغ.

ورفع شالكه رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 32 في المركز الحادي عشر.

وفي صراع القاع أبقى ماينتس على آماله بالبقاء في الأولى بفوزه على مضيفه كولن 3-2.

سجل للفائز الهولندي جان-بول بويتيوس (11) والنمساوي كريم أونيسيفو (65) واللوكسمبورغي لياندرو مارتنس (90+1)، وللخاسر السلوفاكي أندريه دودا (43 من ركلة جزاء) والتونسي إلياس السخيري (61).

وصعد ماينتس للمركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد كولن في المركز 17 قبل الأخير مع 23 نقطة.