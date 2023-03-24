ستيف كلارك يستمر مدرباً لإسكتلندا حتى 2026

وقال المدير العالم للاتحاد الإسكتلندي إيان ماكسويل: "لقد وحَّد ستيف الأمة وراء منتخب حقق نتائج. كان من المهم أن نظهر له التزامنا وأن نؤكد الاستمرارية التي كانت مفتاحًا أساسيًا لتطورنا خلال السنوات الأربع الماضية".

وأضاف أن هذا القرار كان "من أبسط" القرارات التي اتخذها الاتحاد الإسكتلندي.

وسيتولى المدير الفني البالغ من العمر 59 عاماً والذي سيبدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد قبرص السبت قبل أن يستقبل إسبانيا بعد ثلاثة أيام، مهمة قيادة منتخب بلاده إلى النهائيات القارية المقررة في ألمانيا.

وارتفعت أسهم كلارك على رأس الادارة الفنية للمنتخب الإسكتلندي بعدما قاده إلى النسخة الأخيرة للنهائيات القارية عام 2021، واضعاً حداً لغياب اسكتلندا عن البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ مونديال فرنسا عام 1998.

وقال المدرب السابق لوست بروميتش ألبيون وريدينغ الإنكليزيين إنه "فخور" بتمديد فترة ولايته في قيادة اسكتلندا التي استلمها للمرة الأولى عام 2019.

