ريس جيمس يغيب عن مواجهة أوكرانيا

وتلاحق لعنة الإصابات مدافع تشلسي البالغ 23 عاماً والذي غاب عن مونديال قطر نهاية العام الماضي بسبب اصابة في ركبته.

ودخل جيمس الذي خاض مباراته الدولية الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي، بديلاً في صفوف منتخب "الأسود الثلاثة" الذي لعب بعشرة لاعبين في آخر 10 دقائق من الفوز على إيطاليا 2-1 الخميس في مستهل التصفيات.

غير أن الاصابة ستبعده عن مباراة أوكرانيا التي تقام في انكلترا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد الكرة "انسحب ريس جيمس من تشكيلة إنكلترا ولن يشارك أمام أوكرانيا الأحد".

وأضاف "عاد الظهير إلى تشلسي لتقييم مدى إصابته"، مؤكداً أنه "لم يتم التخطيط لإيجاد بدلاء".

وانضم جيمس إلى قائمة كبيرة من الأسماء الغائبة عن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت على غرار ماركوس راشفورد ومايسون ماونت والحارس نيك بوب.