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كرة القدم

ريس جيمس يغيب عن مواجهة أوكرانيا

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سيغيب المدافع الدولي الإنكليزي ريس جيمس عن مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، حسب ما أُعلن الاتحاد المحلي للعبة السبت.

AFP

وتلاحق لعنة الإصابات مدافع تشلسي البالغ 23 عاماً والذي غاب عن مونديال قطر نهاية العام الماضي بسبب اصابة في ركبته.

ودخل جيمس الذي خاض مباراته الدولية الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي، بديلاً في صفوف منتخب "الأسود الثلاثة" الذي لعب بعشرة لاعبين في آخر 10 دقائق من الفوز على إيطاليا 2-1 الخميس في مستهل التصفيات.

غير أن الاصابة ستبعده عن مباراة أوكرانيا التي تقام في انكلترا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد الكرة "انسحب ريس جيمس من تشكيلة إنكلترا ولن يشارك أمام أوكرانيا الأحد". 

وأضاف "عاد الظهير إلى تشلسي لتقييم مدى إصابته"، مؤكداً أنه "لم يتم التخطيط لإيجاد بدلاء".

وانضم جيمس إلى قائمة كبيرة من الأسماء الغائبة عن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت على غرار ماركوس راشفورد ومايسون ماونت والحارس نيك بوب.                  

منتخب إنكلترا ريس جيمس تصفيات يورو 2024 تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024
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