رونالدو: "2018 كان العام الأصعب على الصعيد الشخصي"

كشف أفضل لاعب في العالم خمس مرات ومهاجم نادي يوفنتوس الايطالي راهنا لقناة "تي في اي": "2018 كان العام الأصعب على الصعيد الشخصي".

تابع نجم مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الإسباني سابقا "عندما يشكك الناس في شرفك فهذا جارح. يؤلم كثيرا لأنه لدي عائلة كبيرة وزوجة وطفل ذكي يفهم الكثير من الاشياء".

وقرر القضاء الأميركي في حزيران/يونيو الماضي عدم توجيه الاتهام للاعب لعدم كفاية الأدلة، برغم أن الملف لم يوضح ما إذا كان وافق على تسوية.

وزعمت عارضة الأزياء الأميركية كاترين مايورغا (35 عاما) أن رونالدو اغتصبها في 13 يونيو/حزيران 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطا لتوقيع اتفاق مالي في 2010 لالتزام الصمت بشأن ما حصل.

وتوصل رونالدو (35 عاما) إلى تسوية مالية معها عقب الحادث بلغت 350 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد من خلاله بعدم الحديث عما جرى، لكنه نفى مزاعم الاعتداء الجنسي.

