روزه يعد بعدم اصطحاب أي من لاعبي مونشنغلادباخ إلى دورتموند

وقال روزه الاربعاء "إذا قال ماركو روزه بأنه لن يجلب أي لاعب معه إلى دورتموند، فلن يحصل هذا الأمر. إنه أمر مفروغ منه".

ونجح بعض لاعبي روزه في البروز في صفوف مونشنغلادباخ فكان ذلك جواز سفرهم إلى منتخباتهم الوطنية والامر يتعلق بالمهاجم الفرنسي ماركوس تورام ولاعب الوسط الألماني فلوريان نويهاوس.

ويضم مونشنغلادباخ أيضاً المهاجم الفرنسي الآخر الحسن بليا بالإضافة إلى مدافع منتخب ألمانيا ماتياس غينتر ولاعب الوسط يوناش هوفمان والمهاجم لارس شتيندل.

وكان روزه جلب معه لاعبين من ناديه السابق سالزبورغ النمساوي الذي تركه عام 2019 إلى مونشغلادباخ وهما شتيفان لاينر وهانيس فولف.

وأدى الاعلان عن انتقال روزه لتدريب دورتموند الاثنين إلى غضب عارم في صفوف أنصار مونشنغلادباخ ومنهم من رفع يافطات تنتقد قرار المدرب خارج مقر التدريبات.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز السابع حالياً في دوري بوندسليغا وهو مدعو لمواجهة مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل في بودابست بسبب تداعيات فيروس كورونا.