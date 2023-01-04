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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

دي يونغ مديراً فنياً للاتحاد الهولندي

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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين اللاعب الدولي السابق نايجل دي يونغ في منصب المدير الفني للاتحاد المحلي.

Reuters

وتتضمن الوظيفة الإشراف على المنتخبات الوطنية في البلاد، وسيكون دي يونغ مسؤولاً أيضاً عن تطوير وتنفيذ السياسة الفنية لكرة القدم في الأندية في جميع أنحاء البلاد.  

وقال دي يونغ في بيان اليوم الأربعاء: "أريد أن أساعد في تحسن أفضل لكرة القدم الهولندية على مستوى الرجال والسيدات".

وتابع: "هولندا تستهدف دوماً أن تكون من فرق القمة على مستوى العالم. المواهب التي نمتلكها في الوقت الحالي وتاريخنا يبرران ذلك الهدف".

وأضاف دي يونغ: "العمل عند القمة في كرة القدم يتطلب معرفة وخبرة محددة، خلال سنواتي كلاعب اكتسبت هذا في أندية مختلفة في هولندا وخارجها ويمكنني الآن الاستعانة بها".  

ولعب دي يونغ (38 عاماً) 81 مباراة على المستوى الدولي.

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