دي يونغ مديراً فنياً للاتحاد الهولندي

وتتضمن الوظيفة الإشراف على المنتخبات الوطنية في البلاد، وسيكون دي يونغ مسؤولاً أيضاً عن تطوير وتنفيذ السياسة الفنية لكرة القدم في الأندية في جميع أنحاء البلاد.

وقال دي يونغ في بيان اليوم الأربعاء: "أريد أن أساعد في تحسن أفضل لكرة القدم الهولندية على مستوى الرجال والسيدات".

وتابع: "هولندا تستهدف دوماً أن تكون من فرق القمة على مستوى العالم. المواهب التي نمتلكها في الوقت الحالي وتاريخنا يبرران ذلك الهدف".

وأضاف دي يونغ: "العمل عند القمة في كرة القدم يتطلب معرفة وخبرة محددة، خلال سنواتي كلاعب اكتسبت هذا في أندية مختلفة في هولندا وخارجها ويمكنني الآن الاستعانة بها".

ولعب دي يونغ (38 عاماً) 81 مباراة على المستوى الدولي.