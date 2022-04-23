دروغبا يغادر السباق مبكراً من قبل beIN SPORTS April 23, 2022 22:36 خرج الأسطورة ديدييه دروغبا من الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم فيما تجرى جولة إعادة بين ياسين إدريس ديالو، وسوري دياباتيه. REUTERS كوت ديفوار ديدييه دروغبا السابق بايرن ميونيخ يهزم دورتموند ويح اقرأ التالي ar آخر الأحداث April 24, 2022 00:03 ليوناردو يتحدّث عن التتويج بلقب الدوري April 23, 2022 23:48 بوتشيتينو يريد تحقيق العديد من الأحلام مع الـPSG April 23, 2022 23:38 نيمار.. لقب رابع رائع مع سان جيرمان April 23, 2022 23:08 فيراتي يعبر عن سعادته بلقب الـ"ليغ 1" April 23, 2022 22:51 باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي April 23, 2022 22:36 دروغبا يغادر السباق مبكراً April 23, 2022 22:30 توتنهام يفشل في استعادة المركز الرابع April 23, 2022 21:32 ناساف كارشي يفوز على السد April 23, 2022 21:30 الريان يحقق نقاطاً ثمينة أمام استقلال دوشنبه April 23, 2022 21:15 بيترو أتلتيكو يطيح بصن داونز ويصعد لنصف النهائي آخر الأحداث April 24, 2022 00:03 ليوناردو يتحدّث عن التتويج بلقب الدوري April 23, 2022 23:48 بوتشيتينو يريد تحقيق العديد من الأحلام مع الـPSG April 23, 2022 23:38 نيمار.. لقب رابع رائع مع سان جيرمان April 23, 2022 23:08 فيراتي يعبر عن سعادته بلقب الـ"ليغ 1" April 23, 2022 22:51 باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي April 23, 2022 22:36 دروغبا يغادر السباق مبكراً April 23, 2022 22:30 توتنهام يفشل في استعادة المركز الرابع April 23, 2022 21:32 ناساف كارشي يفوز على السد April 23, 2022 21:30 الريان يحقق نقاطاً ثمينة أمام استقلال دوشنبه April 23, 2022 21:15 بيترو أتلتيكو يطيح بصن داونز ويصعد لنصف النهائي