دروغبا يغادر السباق مبكراً

من قبل beIN SPORTS April 23, 2022 22:36 خرج الأسطورة ديدييه دروغبا من الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم فيما تجرى جولة إعادة بين ياسين إدريس ديالو، وسوري دياباتيه.