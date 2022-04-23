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كرة القدم

دروغبا يغادر السباق مبكراً

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خرج الأسطورة ديدييه دروغبا من الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم فيما تجرى جولة إعادة بين ياسين إدريس ديالو، وسوري دياباتيه.

REUTERS
كوت ديفوار ديدييه دروغبا
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