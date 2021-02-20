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كرة القدم

دراغان ستويكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الصربي

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استعان الاتحاد الصربي لكرة القدم بالدولي السابق دراغان ستويكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني بهدف قيادته إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك بحسب ما أعلن الجمعة نائب رئيسه ماركو بانتيليتش.

AFP


وسيحل ستويكوفيتش بدلا من ليوبيشا تومباكوفيتش الذي أقيل من منصبه في كانون الأول/ديسمبر على خلفية فشل المنتخب في التأهل لكأس أوروبا 2020 التي أرجئت الصيف المنصرم لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "تانيوغ" عن نائب رئيس الاتحاد بانتيليتش قوله إنه "رغم أنه ما زال هناك حاجة لحل المسائل الفنية، الصفقة قد أبرمت. دراغان ستويكوفيتش هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الصربي"، كاشفا بأن ابن الـ55 عاما سيُقدم إلى وسائل الإعلام الأسبوع المقبل.

ودافع ستويكوفيتش عن ألوان المنتخب اليوغوسلافي سابقا في 84 مباراة بين 1983 و2001، وكان أحد أوائل النجوم الأوروبيين الذين ينتقلون للعب في اليابان حيث أمضى لاعب الوسط ثمانية أعوام مع ناغويا غرامبوس، ولعب هناك تحت إشراف المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر.

وبعد اعتزاله اللعب، تولى لاعب مرسيليا الفرنسي السابق مهمة رئيس نادي النجم الأحمر لكن لفترة وجيزة قبل الانتقال إلى التدريب.

عاد إلى ناغويا غرامبوس كمدرب بين 2008 و2013، ثم تولى من 2016 حتى 2020 مهمة الإشراف على غوانغجو آر أف الصيني.                  
                  
 

كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الصربي الاتحاد الصربي لكرة القدم دراغان ستويكوفيتش
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