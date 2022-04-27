حكم بالسجن في حق رئيس الزمالك April 27, 2022 16:59 أعلن الأهلي المصري اليوم الأربعاء بأن محكمة جنح الاقتصادية قضت بسجن رئيس الزمالك مرتضى منصور سنتين بتهمة سب وقذف لرئيس الفريق محمود الخطيب. REUTERS 🚨🚨الحبس سنتين لرئيس الزمالك بعد سب وقذف الخطيب pic.twitter.com/mRNCjQPjIW — النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 27, 2022 الزمالك المصري مرتضى منصور الأهلي المصري محمود الخطيب السابق فينيزيا يقيل مدربه باولو زانيت اقرأ التالي ar آخر الأحداث April 27, 2022 18:07 رانغنيك: آمال يونايتد بالمركز الرابع "غير واقعية" April 27, 2022 16:59 حكم بالسجن في حق رئيس الزمالك April 27, 2022 16:18 فينيزيا يقيل مدربه باولو زانيتي April 27, 2022 16:05 أوراوا ريد دياموندز يضرب حصون ليون سيتي بسداسية April 27, 2022 15:52 إنترناسيونال ينتصر على إنديبيندينتي ميديلين April 27, 2022 15:39 فوز ثمين لكورينثيانز على بوكا جونيورز April 27, 2022 14:08 مواجهة ودية مرتقبة بين اليابان والبرازيل April 27, 2022 11:40 موقعة مرتقبة بين الهلال والريان April 27, 2022 11:18 مانيه يؤكد صعوبة مواجهة فياريال April 27, 2022 10:55 فياريال ينشد تحقيق نتيجة إيجابية على أرض ليفربول آخر الأحداث April 27, 2022 18:07 رانغنيك: آمال يونايتد بالمركز الرابع "غير واقعية" April 27, 2022 16:59 حكم بالسجن في حق رئيس الزمالك April 27, 2022 16:18 فينيزيا يقيل مدربه باولو زانيتي April 27, 2022 16:05 أوراوا ريد دياموندز يضرب حصون ليون سيتي بسداسية April 27, 2022 15:52 إنترناسيونال ينتصر على إنديبيندينتي ميديلين April 27, 2022 15:39 فوز ثمين لكورينثيانز على بوكا جونيورز April 27, 2022 14:08 مواجهة ودية مرتقبة بين اليابان والبرازيل April 27, 2022 11:40 موقعة مرتقبة بين الهلال والريان April 27, 2022 11:18 مانيه يؤكد صعوبة مواجهة فياريال April 27, 2022 10:55 فياريال ينشد تحقيق نتيجة إيجابية على أرض ليفربول