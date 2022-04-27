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حكم بالسجن في حق رئيس الزمالك

أعلن الأهلي المصري اليوم الأربعاء بأن محكمة جنح الاقتصادية قضت بسجن رئيس الزمالك مرتضى منصور سنتين بتهمة سب وقذف لرئيس الفريق محمود الخطيب.

REUTERS

 

الزمالك المصري مرتضى منصور الأهلي المصري محمود الخطيب
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