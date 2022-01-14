ثنائية لكل من هالاند ومونييه تقرّب دورتموند من بايرن ميونيخ



ورفع دورتموند رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن بايرن المتصدر والذي بإمكانه أن يعيد الفارق إلى ست نقاط في حال نجح في الفوز على مضيفه كولن السبت.



في المقابل، تجمّد رصيد فرايبورغ عند 30 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً وسط صراع مفتوح على دخول المراكز الأربعة الأوائل بين أندية عدّة في الـ "بوندسليغا".



على ملعب سيغنال ايدونا بارك، سجّل للفائز كل من البلجيكي توماس مونييه (14 و29) والنروجي إرلينغ هالاند (45+1 و75) والسوري الأصل محمد داهود (86)، فيما سجل هدف الخاسر البوسني إرميدين ديميروفيتش (61).



وخاض دورتموند المباراة وسط تضاعف هاجسه برحيل نجمه الشاب هالاند (21 عامًا)، إذ أفادت صحيفة "بيلد" اليومية الألمانية أن المهاجم الدولي النروجي والدائرة القريبة منه سيلتقون مع إدارة النادي "في الأسابيع المقبلة" لتحديد مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.



وبحسب الصحف الأوروبية، يطمح ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي للتعاقد مع الهداف النادر، بالإضافة إلى أندية أخرى طامحة كباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ على حدّ سواء.

