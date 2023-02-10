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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

تيغريس المكسيكي يعلن إنهاء تعاقده مع مدربه كوكا

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أعلن نادي تيغريس إنهاء تعاقده مع المدرب الأرجنتيني دييغو كوكا بعد أن وافق على عرض لتدريب منتخب المكسيك لكرة القدم ليخلف خيراردو مارتينو.

AFP

وقال تيغريس المكسيكي في بيان أمس الخميس: "قررنا إنهاء علاقة العمل مع دييجو كوكا كمدير فني بعد أن علمنا قراره بقبول تدريب منتخب المكسيك".

واستقال مارتينو من تدريب المكسيك عقب الخروج من كأس العالم في قطر العام الماضي إذ ودعت البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ 1978.

وانضم كوكا، مدرب ريسنيغ السابق، إلى تيغريس قبل ثلاثة أشهر فقط، واشتهر في المكسيك بتحقيق لقب الدوري مرتين متتاليتين مع أطلس في 2021 و2022، لينهي صيام النادي عن الألقاب خلال 70 عاماً.

وعين تيغريس مساعد كوكا، ماركو أنطونيو "تشيما" رويز مدرباً جديداً للفريق.
 

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