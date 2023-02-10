تيغريس المكسيكي يعلن إنهاء تعاقده مع مدربه كوكا

وقال تيغريس المكسيكي في بيان أمس الخميس: "قررنا إنهاء علاقة العمل مع دييجو كوكا كمدير فني بعد أن علمنا قراره بقبول تدريب منتخب المكسيك".

واستقال مارتينو من تدريب المكسيك عقب الخروج من كأس العالم في قطر العام الماضي إذ ودعت البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ 1978.

وانضم كوكا، مدرب ريسنيغ السابق، إلى تيغريس قبل ثلاثة أشهر فقط، واشتهر في المكسيك بتحقيق لقب الدوري مرتين متتاليتين مع أطلس في 2021 و2022، لينهي صيام النادي عن الألقاب خلال 70 عاماً.

وعين تيغريس مساعد كوكا، ماركو أنطونيو "تشيما" رويز مدرباً جديداً للفريق.

