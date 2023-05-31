تصفيات كأس أوروبا 2024: عودة ديمبيلي ونكونكو إلى تشكيلة فرنسا

كما عاد ظهير ريال مدريد الإسباني فيرلان مندي إلى تشكيلة وصيف بطل العالم.

وكان نكونكو، أفضل هداف في الدوري الألماني هذا الموسم مع لايبتسيغ (16 هدفًا بالشراكة مع نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن)، قد انسحب من تشكيلة بلاده قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ للإصابة، كما غاب عن المعسكر السابق للمنتخب الأزرق في آذار/مارس.

أما ديمبيلي، مهاجم برشلونة الإسباني، فأبعدته الإصابة أيضاً قبل ثلاثة أشهر، عندما استهلت فرنسا مشوارها في التصفيات القارية بفوزين على هولندا 4-0 وأيرلندا 1-0.

ويعود لاعب آخر من تشكيلة المونديال، هو المدافع أكسيل ديزازي لتعويض غياب مدافع آرسنال الإنكليزي وليام صليبا.

وضمّ ديشان المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب (53 هدفاً)، وماركوس تورام في الهجوم، بيد أنه أبقى على استبعاد مهاجم ليون ألكسندر لاكازيت رغم نهاية موسم جيدة للاعب المتألق.

وتلعب فرنسا مع جبل طارق في 16 حزيران/يونيو في فارو البرتغالية ثم تستقبل اليونان في استاد دو فرانس في 19 منه.



وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنكليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (لونس)

للدفاع: أكسيل ديزازي (موناكو)، ويسلي فوفانا (تشلسي الإنكليزي)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنكليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني).

للوسط: إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أنطوان غريزمان (أتليتيكو مدريد الإسباني).

للهجوم: كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني)، أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي)، راندال كولو مواني (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ماركوس تورام (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، أوصمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني)، كريستوفر نكونكو (لايبتسيغ الألماني).



