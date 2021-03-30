تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021: موريتانيا تبلغ نهائيات "كان 2021"

بلغت موريتانيا نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في كرة القدم للمرة الثانية على التوالي في تاريخها بفوزها على مضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى 1-صفر الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات نهائيات نسخة 2021 المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون بسبب فيروس كورونا.

وسجل أبوبكار كامارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحققت موريتانيا الأهم بفوزها معززة موقعها في المركز الثاني برصيد تسع نقاط لتلحق بالمغرب متصدر المجموعة (11 نقطة) والذي يستضيف بوروندي لاحقا.