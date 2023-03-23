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تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024: رونالدو ينفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية

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انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعاً رصيده إلى 197 بعد مشاركته أساسيا في مباراة منتخب بلاده ضد ليشتنشتاين الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

Reuters

وكان رونالدو عادل الرقم القياسي السابق للمهاجم الكويتي بدر المطوع في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد دخوله بديلا في الدقيقة 51 بدلا من روبن نيفيش.

كما أنه خلال مونديال قطر بات اللاعب الوحيد الذي سجل في خمسة مونديالات مختلفة عندما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراته الأولى من ركلة جزاء ضد غانا (3-2).

يذكر أن رونالدو يملك أيضاً الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع 118 هدفاً.

وخاض رونالدو (38 عاماً) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب خمس مرات، أول مباراة دولية له في آب/أغسطس عام 2003 بعمر الثامنة عشرة ويتضمن سجله في صفوف منتخب بلاده الفوز ببطولة أمم أوروبا عام 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.


 

كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي كأس العالم FIFA قطر 2022™
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