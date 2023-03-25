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كرة القدم

تركيا تفتتح مشوارها بفوزٍ صعب وكرواتيا تتعادل

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افتتحت تركيا مشوارها في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 بفوز صعب على أرمينيا اليوم السبت.

Reuters

اقتنصت تركيا فوزاً ثميناً من مضيفتها أرمينيا اليوم السبت بتجاوزها 2-1 ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لتصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

وكانت أرمينيا البادئة بالتسجيل بهدف عن طريق الخطأ سجّله كاباك في مرمى فريقه (10).

وتمكن كوكتشو من تعديل النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين لينتهي النصف الأول كما بدأ.

وأهدى البديل أكتوركوغلو بلاده الفوز في الدقيقة الرابعة والستين لتحصد تركيا ثلاث نقاط مهمة جعلتها في صدارة المجموعة بعد كرواتيا وويلز 1-1.

وتقدمت كرواتيا صاحبة الأرض بهدف كراماريتش (28) قبل أن يخطف بروادهيد التعادل في الوقت بدل الضائع 90+3.

 

 

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