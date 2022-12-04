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كرة القدم

بيليه من المستشفى.. أشعر "بالقوة والأمل"

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أكّد أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه المتواجد في المستشفى من أجل العلاج، أنه يشعر "بالقوة والأمل".

reuters

وقال بيليه في رسالة على "إنستغرام": "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد. أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئًا بالطاقة. ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضًا! شكراً جزيلاً على كل شيء".
 

بيليه منتخب البرازيل
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