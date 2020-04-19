العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

بيكهام يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

عبّر اللاعب الأسبق للمنتخب الإنكليزي ديفيد بيكهام عن اعجابه الشديد بما يقدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لكنه اختار أحدهما ليكون على عرش كرة القدم.

Reuters

واعتبر بيكهام أن ما قدمه ميسي ورونالدو في العقد الأخير أمر لا يصدق بفضل الأهداف والألقاب وكل الأشياء التي حققوها مع أنديتهم.

وقال اللاعب السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان: "لا يوجد لاعب يضاهي ميسي ورونالدو، إنهما فريدان، لكن ميسي مختلف ولا أحد بإمكانه الوصول إلى مستواه، إنه أفضل من الجميع".

وتذكر بيكهام مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 وقال: "لقد لعبنا بطريقة ممتازة في كلا المواجهتين، في مباراة العودة كنا متقدمين بهدف في كامب نو، لكن ميسي دخل وتغيّرت الأمور حيث استطاعوا التسجيل والتأهل".

السابق روني مفضلا ميسي: "يعذبك قبل أن
اقرأ
روني مفضلا ميسي: "يعذبك قبل أن يقتلك"!
التالي

آخر الأحداث