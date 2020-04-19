بيكهام يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

واعتبر بيكهام أن ما قدمه ميسي ورونالدو في العقد الأخير أمر لا يصدق بفضل الأهداف والألقاب وكل الأشياء التي حققوها مع أنديتهم.

وقال اللاعب السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان: "لا يوجد لاعب يضاهي ميسي ورونالدو، إنهما فريدان، لكن ميسي مختلف ولا أحد بإمكانه الوصول إلى مستواه، إنه أفضل من الجميع".

وتذكر بيكهام مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 وقال: "لقد لعبنا بطريقة ممتازة في كلا المواجهتين، في مباراة العودة كنا متقدمين بهدف في كامب نو، لكن ميسي دخل وتغيّرت الأمور حيث استطاعوا التسجيل والتأهل".