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كرة القدم

بورتو يحرز لقب كأس البرتغال على حساب براغا

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عوّض بورتو إخفاقه في إحراز لقب الدوري البرتغالي لصالح بنفيكا، بتتويجه بطلاً للكأس المحلية بفوزه على براغا 2-صفر الأحد في المباراة النهائية.

Reuters


واللقب هو التاسع عشر لبورتو في مسابقة الكأس، اما الرقم القياسي فبحوزة بنفيكا مع 26 لقباً.

افتتحت كتيبة المدرب سيرجيو كونسيساو بقيادة المدافع المخضرم بيبي (40 عاماً)، التسجيل بالنيران الصديقة عندما سجل لاعب براغا أندري هورتا هدفاً خطأ في مرمى فريقه (53)، قبل أن يضيف الدولي أوتافيو الثاني قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.

وطرد الحكم لاعب بورتو البرازيلي واندل بعد تدخل عنيف على فيكتور غوميش في الدقيقة 62، قبل أن يكمل براغا بدوره المباراة بعشرة لاعبين بطرد الفرنسي سيكو نيكاتيه الذي خاشن مهاجم بورتو الإيراني مهدي طاريمي (79).

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