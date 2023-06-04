بورتو يحرز لقب كأس البرتغال على حساب براغا



واللقب هو التاسع عشر لبورتو في مسابقة الكأس، اما الرقم القياسي فبحوزة بنفيكا مع 26 لقباً.

افتتحت كتيبة المدرب سيرجيو كونسيساو بقيادة المدافع المخضرم بيبي (40 عاماً)، التسجيل بالنيران الصديقة عندما سجل لاعب براغا أندري هورتا هدفاً خطأ في مرمى فريقه (53)، قبل أن يضيف الدولي أوتافيو الثاني قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.

وطرد الحكم لاعب بورتو البرازيلي واندل بعد تدخل عنيف على فيكتور غوميش في الدقيقة 62، قبل أن يكمل براغا بدوره المباراة بعشرة لاعبين بطرد الفرنسي سيكو نيكاتيه الذي خاشن مهاجم بورتو الإيراني مهدي طاريمي (79).