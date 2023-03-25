بداية قوية لسويسرا في تصفيات بطولة أوروبا



ولم تغب سويسرا عن نهائيات أمم أوروبا منذ 2012 وعن كأس العالم منذ 2002 وتبدو مرشحة بقوة للحصول على إحدى بطاقتي المجموعة التاسعة إلى نهائيات ألمانيا 2024، وقد أثبتت ذلك السبت في نوفي ساد الصربية حيث لعبت بيلاروسيا في الجولة الأولى.

ووسط الحديث عن إمكانية استبعاد بيلاروسيا من التصفيات، على غرار ما حصل مع روسيا، ضرب السويسريون الذين بلغوا ربع نهائي نسخة 2020 وثمن نهائي مونديال قطر 2022، بقوة وحسموا النقاط الثلاث في نصف الساعة الأول بفضل ثلاثية ريناتو ستيفن (4 و17 و29)، قبل أن يضيف لاعب أرسنال الإنكليزي غرانيت تشاكا الرابع (62) والبديل زكي أمدوني الخامس (65) في الشوط الثاني.

وحصدت رومانيا ثلاث نقاط من فوزها على مضيفتها أندورا بثنائية نظيفة حملت توقيع مان وأليبيك 34 و49.

ويتأهل مباشرة الى النهائيات المقررة صيف 2024 في ألمانيا بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إضافة الى ثلاثة منتخبات عبر دوري الأمم الأوروبية والبلد المضيف.