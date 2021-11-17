انتكاسة جديدة لبايرن بإصابة ستانيشيتش بفيروس كورونا

وجاءت نتيجة ستانيشيتش (21 عاماً)، الملقح بشكل كامل، إيجابية بعد عودته الى ميونيخ بعد خوضه المباراة التي فاز بها منتخب بلاده ضد روسيا 1-صفر الأحد ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء في بيان للنادي الأربعاء: "المدافع ملقح بشكل كامل وهو في العزل. هو بخير".

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من خروج لاعبي بايرن جوشوا كيميش الذي كشف أنه لم يتلق اللقاح، سيرج غنابري، الإنكليزي جمال موسيالا والكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ من الحجر الصحي.

وكان اللاعبون الأربعة احتكوا بزميلهم في بايرن نيكلاس زوله الذي أصيب بالفيروس وهو لا يزال في العزل، ما أجبرهم على الغياب عن مباريات منتخب ألمانيا في النافذة الدولية.

وتعيق هذه الإصابات تحضيرات فريق المدرب يوليان ناغلسمان الذي غاب بدوره عن أربع مباريات نهاية الشهر الماضي بسبب إصابته بالفيروس.

وسيبتعد بايرن حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة بفارق سبع نقاط في حال فوزه على أوغسبورغ في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.

ولم يحقق أوغسبورغ أي انتصار على جاره البافاري في السنوات الست الاخيرة واكتسحه بايرن 5-2 في المرحلة الاخيرة من الموسم الماضي.



