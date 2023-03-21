النرويج تخسر جهود هالاند بسبب الإصابة

واشتكى هالاند الذي سجل منتصف الأسبوع الماضي خمسة أهداف مع فريقه مانشستر سيتي الانكليزي ضد لايبزيغ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أعقبها بثلاثية "هاتريك" ضد بيرنلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، من آلام في الفخذ بعد المباراة الأخيرة السبت.

وقال الاتحاد النرويجي إن ابن الـ22 عامًا غادر المعسكر التدريبي للمنتخب في ماربيا في إسبانيا للخضوع لمتابعة طبية مع ناديه.

ونقل الاتحاد عن طبيب المنتخب أولا ساند قوله "كنا نأمل أن يكون الأمر مجرد انزعاج ينتهي بحلول يوم السبت، لكن بعد اختبارات وفحوصات يوم أمس من الواضح أنه لن يكون جاهزًا للمباراتين ضد إسبانيا وجورجيا".

وتبدأ النرويج حملتها بمباراتين خارج أرضها ضد إسبانيا السبت ومن ثم ضد جورجيا في باتومي الثلاثاء المقبل.



