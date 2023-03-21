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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

النرويج تخسر جهود هالاند بسبب الإصابة

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سيغيب نجم المنتخب النرويجي آيرلينغ هالاند عن مواجهتي منتخب بلاده أمام إسبانيا وجورجيا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بسبب الإصابة بحسب ما أعلن الاتحاد النرويجي اليوم الثلاثاء.

Reuters

واشتكى هالاند الذي سجل منتصف الأسبوع الماضي خمسة أهداف مع فريقه مانشستر سيتي الانكليزي ضد لايبزيغ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أعقبها بثلاثية "هاتريك" ضد بيرنلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، من آلام في الفخذ بعد المباراة الأخيرة السبت.

وقال الاتحاد النرويجي إن ابن الـ22 عامًا غادر المعسكر التدريبي للمنتخب في ماربيا في إسبانيا للخضوع لمتابعة طبية مع ناديه.

ونقل الاتحاد عن طبيب المنتخب أولا ساند قوله "كنا نأمل أن يكون الأمر مجرد انزعاج ينتهي بحلول يوم السبت، لكن بعد اختبارات وفحوصات يوم أمس من الواضح أنه لن يكون جاهزًا للمباراتين ضد إسبانيا وجورجيا".

وتبدأ النرويج حملتها بمباراتين خارج أرضها ضد إسبانيا السبت ومن ثم ضد جورجيا في باتومي الثلاثاء المقبل.

 

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