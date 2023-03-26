المنتخب المصري يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 تحت ٢٣ عاماً

من قبل beIN SPORTS March 26, 2023 21:35 تأهل المنتخب المصري اليوم الأحد إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 تحت ٢٣ عاماً والمؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ عقب تعادله سلبياً مع مضيفه الزامبي.