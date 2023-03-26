المنتخب المصري يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 تحت ٢٣ عاماً من قبل beIN SPORTS March 26, 2023 21:35 تأهل المنتخب المصري اليوم الأحد إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 تحت ٢٣ عاماً والمؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ عقب تعادله سلبياً مع مضيفه الزامبي. . ويذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدفين دون رد. المنتخب المصري كأس أمم إفريقيا 2023 تحت ٢٣ عاماً السابق زامبيا تفوز على ليسوتو اقرأ التالي - آخر الأحداث March 26, 2023 22:23 فيوتشر في الصدارة بقرار من لجنة الانضباط March 26, 2023 22:05 ديمبلي يعود إلى التدريبات March 26, 2023 21:35 المنتخب المصري يتأهل إلى "كان" تحت ٢٣ عاماً March 26, 2023 21:22 زامبيا تفوز على ليسوتو March 26, 2023 21:19 المنتخب الروسي يفوز على نظيره المنتخب العراقي March 26, 2023 20:21 إنكلترا تُسقط أوكرانيا وتحقق فوزها الثاني March 26, 2023 17:37 كازاخستان تصعق الدنمارك في تصفيات اليورو March 26, 2023 17:14 مانشستر سيتي يؤكد غياب فودن عن مباراة ليفربول March 26, 2023 16:28 فرحة كبيرة في طنجة بعد فوز المغرب على البرازيل March 26, 2023 13:41 أويارثابال سعيد بالعودة إلى المنتخب الإسباني