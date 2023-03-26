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كرة القدم

المنتخب المصري يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 تحت ٢٣ عاماً

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تأهل المنتخب المصري اليوم الأحد إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 تحت ٢٣ عاماً والمؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ عقب تعادله سلبياً مع مضيفه الزامبي.

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ويذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدفين دون رد. 


 

المنتخب المصري كأس أمم إفريقيا 2023 تحت ٢٣ عاماً
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