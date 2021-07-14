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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

المعز علي يدخل التاريخ بهدفه في بطولة الكأس الذهبية

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مهاجم المنتخب القطري المعز علي يسطر اسمه في سجلات التاريخ عقب تسجيله لهدف في شباك منتخب بنما في بطولة الكأس الذهبية.

Reuters

بات المعز علي مهاجم المنتخب القطري ونادي الدحيل هو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحرز أهدافاً في ثلاث بطولات قارية مختلفة، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني للأدعم في شباك بنما في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

وكان المعز توج هدافاً لبطولة كأس أمم آسيا عام 2019 برصيد 9 أهداف وهو رقم قياسي على صعيد البطولة الآسيوية، متخطياً علي دائي أسطورة الكرة الإيراني وهداف أمم آسيا عام 1996 برصيد 8 أهداف.

الإنجاز الثاني لمهاجم الدحيل والذي خاض 91 مباراة مع فريقه المحلي أحرز خلالها 29 هدفاً، كان عندما نجح في التسجيل خلال مشاركة منتخب بلاده في كوبا أميركا عام 2019 عندما أحرز هدف المنتخب القطري الأول في شباك باراغواي في الدقيقة 68.

وأخيراً سطر اللاعب إنجازاً رائعاً على صعيد مسيرته الذاتية بإحرازه هدف الأدعم الثاني في شباك بنما في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من  بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

منتخب قطر المعز علي الأدعم كأس الكونكاكاف الذهبية
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