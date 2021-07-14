المعز علي يدخل التاريخ بهدفه في بطولة الكأس الذهبية

بات المعز علي مهاجم المنتخب القطري ونادي الدحيل هو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحرز أهدافاً في ثلاث بطولات قارية مختلفة، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني للأدعم في شباك بنما في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

وكان المعز توج هدافاً لبطولة كأس أمم آسيا عام 2019 برصيد 9 أهداف وهو رقم قياسي على صعيد البطولة الآسيوية، متخطياً علي دائي أسطورة الكرة الإيراني وهداف أمم آسيا عام 1996 برصيد 8 أهداف.

الإنجاز الثاني لمهاجم الدحيل والذي خاض 91 مباراة مع فريقه المحلي أحرز خلالها 29 هدفاً، كان عندما نجح في التسجيل خلال مشاركة منتخب بلاده في كوبا أميركا عام 2019 عندما أحرز هدف المنتخب القطري الأول في شباك باراغواي في الدقيقة 68.

وأخيراً سطر اللاعب إنجازاً رائعاً على صعيد مسيرته الذاتية بإحرازه هدف الأدعم الثاني في شباك بنما في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.