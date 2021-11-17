اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم ورش عمل لممثلي الجاليات استعداداً لكأس العرب 2021



نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع ذراعها التعليمي معهد جسور، سلسلة من ورش العمل لتعزيز مهارات وإمكانيات قادة الجاليات المقيمة في قطر، استعداداً للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المُصاحبة لبطولة كأس العرب FIFA 2021™ التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخباً من أنحاء العالم العربي.

تناولت ورش العمل، التي شهدت مشاركة 40 ممثلاً عن الجاليات الجزائرية، والمغربية، واللبنانية، والسيرلانكية، والألمانية، والفرنسية، واليابانية، والهندية، عدة موضوعات أهمها القيادة، والعمل الجماعي، والإبداع والابتكار، وتخطيط الفعاليات، والتواصل الجيد، والتعاون، والالتزام والانضباط، وروح المبادرة الفعالة، وغيرها.

وقالت السيدة عفراء النعيمي، المدير التنفيذي لمعهد جسور: "يسعدنا تقديم الدعم اللازم للجنة العليا وكافة الجاليات المقيمة في قطر استعداداً لاستضافة بطولة كأس العرب. نؤمن في معهد جسور بقوة التعلم والمعرفة في تغيير حياة الأفراد نحو الأفضل وتحسين مستقبلهم، ونسعى من خلال جهودنا إلى الاستفادة من استضافة قطر لكبرى البطولات الكروية مثل كأس العرب لتوسيع مدارك الأفراد وإكسابهم مهارات قيمة."

من جانبه، أكد السيد خالد السويدي، مدير أول علاقات الشركاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بأن مشاركة الجاليات في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدولة على هامش البطولات الكروية تُسهم في إظهار ما يتمتع به المجتمع القطري من تنوع سكاني ثري يعكس الاهتمام بثقافات كافة الشعوب وعاداتهم وتقاليدها الأصيلة.

وأضاف: "تُسهم ورش العمل في إكساب أفراد الجاليات مهارات وخبرات قيمة تُسهم في إنجاح جهودنا الرامية لتنظيم الفعاليات المصاحبة للبطولات الكروية، الأمر الذي يضمن أن تترك البطولة إرثاً يعود بالنفع على القطاعات الثقافية والترفيهية والفنية في الدولة."

وقالت ساندرين ليسكارو، ممثلة عن الجالية الفرنسية في قطر: "ستساعدنا الموضوعات التي تتناولها ورش العمل في خلق تجارب قيمة تعود بالنفع الكبير على المجتمع والمشجعين على حدٍ سواء. أفخر بالإسهام بفعالية في إنجاح استضافة قطر لكأس العرب، والمشاركة في الفعاليات الثقافية المصاحبة للبطولة."

وقال ليني كريمر، من الجالية السريلانكية: "أسهمت ورش العمل التي حضرتها في توسيع مداركي مساعدتي على التفكير بطريقة غير تقليدية للتوصل إلى أساليب ترفيه إبداعية ومبتكرة تُمتع مشجعي كرة القدم وتُثري تجربتهم".

وتحرص اللجنة العليا على استقطاب أكبر عدد من ممثلي ومنتسبي الجاليات في قطر، وتتعاون في الوقت الحالي مع 60 ممثلاً عن الجاليات المقيمة في الدولة.

ومع اقتراب موعد انطلاق منافسات مونديال 2022، تتطلع اللجنة العليا لإشراك أكبر عدد ممكن من أبناء الجاليات للقيام بدور فاعل في الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمونديال المرتقب، والإسهام في تقديم تجربة ممتعة لكافة المشجعين والزوار المتوقع حضورهم إلى قطر خلال فترة البطولة.

يشار إلى أن تذاكر مباريات كأس العرب متاحة حالياً على: FIFA.com/tickets، كما يمكن تقديم طلب الحصول على بطاقة هَيّا (بطاقة المشجع) الإلزامية لحضور منافسات البطولة عبر الموقع الإلكتروني: fac21.qa.