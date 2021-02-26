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الـ"كاف" يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يرفع القيود عن استضافة مباريات رسمية على الأراضي الليبية.

AFP

رفعت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الدولية على أرضها. 

ويأتي هذا القرار بعد زيارة قامت بها إدارة السلامة والأمن التابعة للاتحاد القاري إلى الملاعب في طرابلس وبنغازي في الفترة الممتدة بين 8 و15 شباط/فبراير 2021. 

ومن المرجح أن تعود مباريات كرة القدم إلى ليبيا، ابتداءً من ملعب بنغازي شريطة استيفاء عدد من الشروط بشأن ملاءمة الملعب لاستضافة مباريات الاتحاد الإفريقي. 

كما حددت اللجنة يوم 10 أذار/مارس كموعد نهائي لإنهاء تراخيص الـ"كاف" الخاصة بالأندية ومتطلبات السلامة والأمن. 

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