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كرة القدم

السعودية مرشحة وحيدة للاستضافة كأس آسيا 2027

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أصبحت السعودية مرشّحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد اعلان الاتحاد القاري الإثنين انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

Reuters

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "تم اخطار الاتحاد الآسيوي رسمياً من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي". وستكون الاستضافة الأولى للسعودية في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي اختارت في 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري المقام مرّة كل أربع سنوات، ضمّت السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية المقبلة في المنامة في شباط/فبراير 2023.


 

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