الزمالك يرفع ملف التونسي فرجاني ساسي للفيفا

وغرد الزمالك في بيانه: "أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقاً لبنود العقد.

وأشار الزمالك إلى أنّه يستند في الشكوى إلى خطاب اتحاد كرة القدم المصري للنادي والذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في 26 أب/ أغسطس 2021 وكذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب خلال المدة القانونية، مشيرة إلى أن ساسي غادر للانضمام لمنتخب بلاده ولم يعد، كما أنه أرسل عبر محاميه الخاص ما يفيد بأن الموسم انتهى بالنسبة له في 30 أيار/مايو 2021.