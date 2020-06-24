الدوري الروسي: لوكوموتيف يضع أفراده في العزل الصحي الاحترازي

وأوضح الفريق الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب البطولة المحلية، أنه اتخذ "هذا القرار بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدوري الروسي الممتاز".

وبذلك، سيقيم اللاعبون وأفراد الجهاز الفني في مقر تدريب باكوفا التابع للنادي، والواقع في جنوب غرب العاصمة الروسية.

واستأنف الدوري الروسي منافساته في 19 حزيران/يونيو بعد تعليقها لأشهر بسبب "كوفيد-19". لكن الجائحة أثّرت أيضا على البطولة بعد الاستئناف، إذ تم وضع كامل أفراد فريق روستوف في الحجر بعد إصابة ستة من لاعبيه، ما دفع النادي لخوض مباراة في سوتشي بتشكيلة من الناشئين.

كما ثبتت إصابة ثلاثة من لاعبي دينامو موسكو، ما دفع إلى تأجيل مباراة مقررة ضد كراسنودار.

