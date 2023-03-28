الدحيل يتوج بطلا لكأس دوري نجوم قطر من قبل beIN SPORTS March 28, 2023 23:09 توج فريق الدحيل بطلاً لكأس دوري نجوم قطر عقب فوزه بهدف دون رد على أم صلال في المباراة النهائية. وسجل نام تاي هي هدف فوز الدحيل في الدقيقة 37. أم صلال كأس دوري نجوم قطر الدحيل السابق المنتخب الكرواتي يتألق خارج مل اقرأ التالي الاتحاد السعودي يوافق على استق اقرأ - آخر الأحداث March 28, 2023 23:47 المنتخب البلجيكي يفوز على ألمانيا ودياً March 28, 2023 23:22 الاتحاد السعودي يوافق على استقالة رونار March 28, 2023 23:09 الدحيل يتوج بطلا لكأس دوري نجوم قطر March 28, 2023 23:02 المنتخب الكرواتي يتألق خارج ملعبه ويهزم تركيا March 28, 2023 22:44 هالر يتمنى خوض المزيد من المباريات مع دورتموند March 28, 2023 22:39 مولر: "شهر أبريل سيكون حاسماً لبايرن ميونيخ" March 28, 2023 22:39 ماكتوميني يقود اسكتلندا لفوز مبهر على إسبانيا March 28, 2023 22:32 منتخب كوريا الجنوبية بطلاً للدورة الدولية الودية March 28, 2023 22:15 أنباء عن استقالة رونار من تدريب المنتخب السعودي March 28, 2023 21:14 السنغال وجنوب إفريقيا إلى النهائيات