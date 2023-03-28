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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الدحيل يتوج بطلا لكأس دوري نجوم قطر

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توج فريق الدحيل بطلاً لكأس دوري نجوم قطر عقب فوزه بهدف دون رد على أم صلال في المباراة النهائية.

وسجل نام تاي هي هدف فوز الدحيل في الدقيقة 37.

أم صلال كأس دوري نجوم قطر الدحيل
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