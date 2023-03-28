الدحيل يتوج بطلا لكأس دوري نجوم قطر

من قبل beIN SPORTS March 28, 2023 23:09 توج فريق الدحيل بطلاً لكأس دوري نجوم قطر عقب فوزه بهدف دون رد على أم صلال في المباراة النهائية.