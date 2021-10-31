التونسي مهدي النفطي مدرباً لفريق ليغانيس من قبل beIN SPORTS October 31, 2021 15:44 أعلن نادي ليغانيس الإسباني اليوم الأحد عن تعاقده مع التونسي مهدي النفطي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية. REUTERS ويحتل ليغانيس المراكز الأخيرة في الدوري (المركز 20 من 22 فريق) بعد مرور 13 جولة. 📜 COMUNICADO | Mehdi Nafti, nuevo entrenador del C.D. Leganés.#BienvenidoNafti — C.D. Leganés (@CDLeganes) October 31, 2021 ليغانيس مهدي النفطي السابق اختتام مؤتمر رابطة الأندية الأ اقرأ التالي آخر الأحداث October 31, 2021 18:25 اتفاقية بين مؤسسة "أورورا" واللجنة العليا October 31, 2021 17:34 ليدز يعمق جراح نوريتش October 31, 2021 15:44 التونسي مهدي النفطي مدرباً لفريق ليغانيس October 31, 2021 14:24 نيس يخطف الفوز من أرض أنجيه بفضل الجزائري ديلور October 31, 2021 13:47 اختتام مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية October 31, 2021 12:43 تعرف على إصابة جيرارد بيكيه October 31, 2021 10:37 نقل أغويرو إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في صدره October 31, 2021 09:39 زاها يتعرض لإهانات عنصرية عبر الإنترنت October 31, 2021 08:49 أتلتيكو مدعو لوقف نزيف النقاط حين يواجه بيتيس October 30, 2021 23:43 فينيسيوس يعيد أسباب تألقه لاجتهاده وعمله المتواصل