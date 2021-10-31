التونسي مهدي النفطي مدرباً لفريق ليغانيس

من قبل beIN SPORTS October 31, 2021 15:44 أعلن نادي ليغانيس الإسباني اليوم الأحد عن تعاقده مع التونسي مهدي النفطي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية.