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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

التونسي مهدي النفطي مدرباً لفريق ليغانيس

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أعلن نادي ليغانيس الإسباني اليوم الأحد عن تعاقده مع التونسي مهدي النفطي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية.

REUTERS

ويحتل ليغانيس المراكز الأخيرة في الدوري (المركز 20 من 22 فريق) بعد مرور 13 جولة. 


 

ليغانيس مهدي النفطي
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