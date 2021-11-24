الاتحاد الافريقي يعرب عن مخاوفه بشأن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون

وقال أمين عام الاتحاد الافريقي فيرون موسينغو أومبا في رسالة إلكترونية إلى اللجنة المنظمة في الكاميرون واطلعت عليها وكالة "فرانس برس": "أنا مستاء لأنه تبيّن لي أنه بعد زيارات عدة قام بها رئيس الاتحاد الإفريقي ونائبه والأمين العام للاتحاد الإفريقي، فإن الوعود لم تنفذ".

لكن على الرغم من هذه المخاوف فإن مسؤولاً رفيع المستوى في الاتحاد القاري نفى لفرانس برس أن تؤدي الأمور إلى عدم تنظيم البطولة في الكاميرون وقال "كلا، كلا، إنها أخبار كاذبة".

ويبدو أن عدم رضا الاتحاد الإفريقي يتعلق بجوانب الملعب الجديد في ياوندي الواقع في منطقة أولمبه والذي سيحتضن المباراتين الافتتاحية والختامية للبطولة.

وأضاف البريد الإلكتروني لموسينغو أومبا المرسل في 17 تشرين الثاني/نوفمبر "في ما يتعلق بملعب أولمبه، ليكون معلوماً لديكم، إذا لم تتم تسوية الأمور من الآن وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، فإن المباراة الافتتاحية ستقام في مكان آخر. لقد اتخذنا تدابير في هذا الشأن لكن سيكون الأمر مؤسفاً للجنة المنظمة، للاتحاد الإفريقي والكاميرون" في حال تم ذلك.

كما أعرب الاتحاد القاري عن مخاوفه من البروتوكول الصحي المعتمد من أجل ولوج الملعب أو التعاقد مع المتطوعين.

لكن رئيس اللجنة المنظمة مويل كومبي ردّ على كل نقطة من خلال بريد إلكتروني وقال في ما يتعلق بملعب أولمبه "فإن الإرادة الصارمة لدولة الكاميرون واللجنة هي احترام التعهدات"، لكنه في المقابل أصرّ بأنه "لا مجال على الاطلاق نقل حفل الافتتاح إلى مكان آخر ولا يمكن القبول بهذا الأمر من قبل الحكومة الكاميرونية".

وكان ملعب أولمبه احتضن مباراة الكاميرون ومالاوي (2-صفر) في 3 أيلول/سبتمبر الماضي خلال تصفيات كأس العالم.

وختم رئيس اللجنة المنظمة قائلاً "نكرّر رغبتنا بشراكة ودية ومتناغمة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة".

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون من 9 كانون الثاني/يناير إلى السادس من شباط/فبراير المقبلين.