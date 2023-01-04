الاتحاد الأميركي لكرة القدم يحقق مع المدرب برهالتر

وأصدر برهالتر وزوجته روزاليند بياناً مشتركاً أقرا فيه أن الحادثة "المخزية" وقعت قبل 31 عاماً وقال برهالتر إنه تعلم الكثير من الدروس من وقتها.

وانفصل الزوجان لمدة سبعة أشهر قبل التصالح. واحتفلا مؤخراً بعيد زواجهما 25 ولديهما أربعة أطفال.



وقال برهالتر إن التحقيق جاء بعد أن اتصل شخص بالاتحاد الأمريكي لكرة القدم خلال كأس العالم الشهر الماضي قائلاً إن لديه معلومات من شأنها "إقالته".

ووجه الاتحاد الأمريكي الشكر للزوجين لتحدثهما عن الواقعة.

وأضاف الاتحاد أنه بدأ مراجعة فنية لبرنامج المنتخب الوطني للرجال وسيعلن من سيقود معسكر المنتخب في يناير المقبل خلال الأيام المقبلة.

