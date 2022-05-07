الاتحاد الآسيوي يدعم إنفانتينو لولاية جديدة على رأس فيفا

ورحّب البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي خلال اجتماع المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري في العاصمة الطاجيكية دوشانبي بترشيح إنفانتينو "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية يرحّبان بترشيح الرئيس إنفانتينو من أجل إعادة انتخابه، وأنا أؤكد اليوم أننا سنقف معه بشكل متضامن، خصوصًا وأنه عمل على توفير قيادة ملهمة لكرة القدم في العالم، ونحن ممتنون له على دعمه الكبير لأسرة كرة القدم الآسيوية".

وكان آل خليفة قد واجه إنفانتينو على منصب الرئيس في 2016، عندما تبوّأ السويسري-الإيطالي هذا المنصب، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.

وأعلن إنفانتينو (52 عاماً) في آذار/مارس الماضي نيته الترشح لولاية ثالثة أخيرة لمدة أربع سنوات. ولم يبرز حتى الساعة أي منافس قوي لإزاحته عن منصبه.