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كرة القدم

الاتحاد الآسيوي يدعم إنفانتينو لولاية جديدة على رأس فيفا

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حصل السويسري جاني إنفانتينو الساعي لولاية ثالثة أخيرة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دعم الاتحاد الآسيوي للعبة السبت، قبل نحو سبعة أشهر من الجمعية العمومية الناخبة مطلع عام 2023.

AFP

ورحّب البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي خلال اجتماع المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري في العاصمة الطاجيكية دوشانبي بترشيح إنفانتينو "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية يرحّبان بترشيح الرئيس إنفانتينو من أجل إعادة انتخابه، وأنا أؤكد اليوم أننا سنقف معه بشكل متضامن، خصوصًا وأنه عمل على توفير قيادة ملهمة لكرة القدم في العالم، ونحن ممتنون له على دعمه الكبير لأسرة كرة القدم الآسيوية".

وكان آل خليفة قد واجه إنفانتينو على منصب الرئيس في 2016، عندما تبوّأ السويسري-الإيطالي هذا المنصب، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.

وأعلن إنفانتينو (52 عاماً) في آذار/مارس الماضي نيته الترشح لولاية ثالثة أخيرة لمدة أربع سنوات. ولم يبرز حتى الساعة أي منافس قوي لإزاحته عن منصبه.

سلمان بن إبراهيم آل خليفة الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو
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