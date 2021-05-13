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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الإعلان عن جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية

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أعلن الكونكاكاف اليوم الخميس عن جدول مباريات بطولة الكأس الذهبية التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية بين 10 يوليو وحتى الأول من أغسطس من العام الجاري.

AFP

ويفتتح المنتخب القطري مبارياته في المجموعة الرابعة بمواجهة بنما في 13 يوليو، ثم غرينادا في 17 يوليو، وهندوراس في 20 يوليو. 

 

يذكر أن المنتخب القطري المتوّج بلقب كأس آسيا، يشارك كضيف في بطولة الكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد شمال ووسط أميركا والكاريبي (كونكاكاف) كما سيشارك أيضاً في نسخة العام 2023 من البطولة ذاتها.

 

المجموعات وجدول المباريات:

منتخب قطر الكأس الذهبية كونكاكاف
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