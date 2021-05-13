الإعلان عن جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية

ويفتتح المنتخب القطري مبارياته في المجموعة الرابعة بمواجهة بنما في 13 يوليو، ثم غرينادا في 17 يوليو، وهندوراس في 20 يوليو.

اعلان جدول مباريات منتخبنا الوطني في بطولة #الكأس_الذهبية المقامة في أمريكا 🇺🇸 يوليو المقبل . https://t.co/cZ7Afkdq91 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 13, 2021

يذكر أن المنتخب القطري المتوّج بلقب كأس آسيا، يشارك كضيف في بطولة الكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد شمال ووسط أميركا والكاريبي (كونكاكاف) كما سيشارك أيضاً في نسخة العام 2023 من البطولة ذاتها.

El Grupo D de la #CopaOro21 🏆 nos dará juegos llenos de emoción



Todo lo que necesitas saber lo ves aquí 👇👀 https://t.co/ZELiw6UUU2 #GoldCup21 #ThisIsOurs pic.twitter.com/e5Az4s0CIK — Gold Cup (@GoldCup) May 13, 2021

المجموعات وجدول المباريات: