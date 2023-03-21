الإصابة تبعد الكاميروني تشوبو-موتينغ عن مواجهتي ناميبيا

وكتب مهاجم بايرن ميونيخ الالماني عبر موقعه على انستغرام "للأسف يتوجب عليّ الغاء المباريات المقبلة للمنتخب الوطني بسبب مشاكل في الظهر".

وأضاف "أتمنى لزملائي، الاسود غير المروضة، الحظ الوافر. سأعمل جاهداً للعودة إلى الملعب بأسرع وقت ممكن".

ويستعد المنتخب الكاميروني، حامل اللقب القاري خمس مرات آخرها عام 2019، لخوض مواجهتين أمام ناميبيا في 24 و28 الشهر الحالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي يتصدّرها برصيد 3 نقاط بفوز خارج القواعد على بوروندي 1-صفر.

وكان مدرب العملاق البافاري يوليان ناغلسمان أعلن أن مهاجمه لن يكون متاحاً للمباراة أمام أوغسبورغ ضمن منافسات المرحلة 24 من الدوري الالماني (فاز بايرن 5-3) بسبب اصابة في ظهره، تؤثر "قليلاً على عضلات ساقه".

كما تجدد غياب تشوبو-موتينغ عن المباراة الأخيرة لبايرن التي خسرها أمام باير ليفركوزن في عقر داره 1-2، ليفشل في استعادة الصدارة من غريمه بوروسيا دورتموند.

وكان بايرن جدد الشهر الحالي عقد مهاجمه البالغ 33 عاماً حتى صيف 2024، بعد الاداء الرائع الذي قدمه هذا الموسم بتسجيله 17 هدفاً في 26 مباراة في مختلف المسابقات.

