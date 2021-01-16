الإدعاء يوجه اتهامات رسمية بسبب حريق فلامنغو



وقتل هؤلاء الأولاد الذين تراوحت أعمارهم ما بين 14 و16 عاماً في الثامن من شباط/فبراير 2019 جراء الحريق الذي اندلع في أحد مراكز تدريب النادي الواقع على مشارف ريو دي جانيرو.

وأصيب ثلاثة لاعبين شبان أخرين بجروح خطيرة في الحريق الذي يعتقد أنه اندلع بسبب عطل كهربائي في أحد أجهزة التكييف.

واندلع الحريق بينما كان اللاعبون الشبان يتدربون مع النادي أو يخضعون لتجارب أداء.



ووجهت سلطات الادعاء اتهامات إلى 11 شخصاً بعضهم يعمل مع النادي والبعض الآخر مسؤول عن توريد وتركيب وصيانة أماكن الإقامة.

وقالت سلطات الادعاء إنّ الاهمال تسبب في حالات الوفاة كما تحدثت عن وجود "مخالفات وتجاوزات" أيضاً.



