English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الإدعاء يوجه اتهامات رسمية بسبب حريق فلامنغو

من قبل

أوضح الادعاء العام في البرازيل أنّه وجه رسمياً اتهامات إلى 11 شخصاً الليلة الماضية فيما يتصل بالحريق الذي اندلع في نادي فلامنغو المحلي لكرة القدم وقتل بسببه 10 لاعبين ناشئين في 2019.

AFP


وقتل هؤلاء الأولاد الذين تراوحت أعمارهم ما بين 14 و16 عاماً في الثامن من شباط/فبراير 2019 جراء الحريق الذي اندلع في أحد مراكز تدريب النادي الواقع على مشارف ريو دي جانيرو.

وأصيب ثلاثة لاعبين شبان أخرين بجروح خطيرة في الحريق الذي يعتقد أنه اندلع بسبب عطل كهربائي في أحد أجهزة التكييف.

واندلع الحريق بينما كان اللاعبون الشبان يتدربون مع النادي أو يخضعون لتجارب أداء.

               
ووجهت سلطات الادعاء اتهامات إلى 11 شخصاً بعضهم يعمل مع النادي والبعض الآخر مسؤول عن توريد وتركيب وصيانة أماكن الإقامة.

وقالت سلطات الادعاء إنّ الاهمال تسبب في حالات الوفاة كما تحدثت عن وجود "مخالفات وتجاوزات" أيضاً.
 
 

فلامنغو
السابق تأجيل الانتخابات الرئاسية لناد
اقرأ
تأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة
التالي

آخر الأحداث