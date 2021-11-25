الأهلي بالعلامة الكاملة والزمالك يستعيد نغمة الانتصارات

سجل للأهلي كل من أيمن أشرف (31)، الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدفين الثاني والرابع (35 و80)، وحسين الشحات الثالث (68). فيما سجل للخاسر محمد متولي "كناريا" (67).

وهو الفوز السادس توالياً للأهلي ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد سموحة الذى مُني بخسارته الأولى هذا الموسم عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى، استعاد الزمالك حامل اللقب نغمة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ملعب المقاولون العرب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد سيراميكا عند 8 نقاط في المركز السادس.

وسجّل مصطفى فتحي هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة (40).

واقتنص فاركو فوزًا ثميناً من مضيفه الاتحاد السكندري 2-1 على ملعب الاسكندرية.

