English
العربية
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الأهلي بالعلامة الكاملة والزمالك يستعيد نغمة الانتصارات

من قبل

تابع الأهلي تصدّره لمنافسات الدوري المصري لكرة القدم بالعلامة الكاملة بعد فوزه على ضيفه سموحة 4-1 الخميس في افتتاح مباريات المرحلة السادسة.

Reuters

سجل للأهلي كل من أيمن أشرف (31)، الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدفين الثاني والرابع (35 و80)، وحسين الشحات الثالث (68). فيما سجل للخاسر محمد متولي "كناريا" (67).

وهو الفوز السادس توالياً للأهلي ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد سموحة الذى مُني بخسارته الأولى هذا الموسم عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.  

وفي مباراة أخرى، استعاد الزمالك حامل اللقب نغمة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ملعب المقاولون العرب.  

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد سيراميكا عند 8 نقاط في المركز السادس. 

وسجّل مصطفى فتحي هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة (40).  

واقتنص فاركو فوزًا ثميناً من مضيفه الاتحاد السكندري 2-1 على ملعب الاسكندرية.  
 

الزمالك المصري الأهلي المصري الدوري المصري
السابق مارادونا..الإرث الخالد لكرة ال
اقرأ
مارادونا..الإرث الخالد لكرة القدم
التالي

آخر الأحداث

>