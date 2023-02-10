الأرجنتيني دييغو كوكا مدربًا جديدًا للمنتخب المكسيكي

وأكد المسؤول عن المنتخبات في الاتحاد المكسيكي رودريغو أريس في مؤتمر صحافي عقده في مركز الأداء العالي، بالقرب من مكسيكو سيتي، أنه تم اختيار كوكا من بين خمسة مرشحين.

ويحلّ كوكا بدلاً من مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو الذي غادر منصبه بعد فشل المكسيك في تجاوز دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وبات كوكا، المولود في العاصمة بوينس آيرس وعشية بلوغه 51 عاماً، المدرب الخامس الحامل للجنسية الأرجنتينية الذي يشرف على تدريب المنتخب المكسيكي.

وأشرف كوكا على فريق تيغريس الذي يدافع عن ألوانه المهاجم الفرنسي أندريه بيار جينياك، ليعلن النادي الخميس إنهاء عقد مدربه للإفساح له لتسلم مهامه مع المنتخب الوطني.



