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كرة القدم

الأرجنتيني دييغو كوكا مدربًا جديدًا للمنتخب المكسيكي

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عُيّن الأرجنتيني دييغو كوكا مدرباً لمنتخب المكسيك لكرة القدم ضمن خطة إعداد الفريق لمونديال 2026 الذي يستضيفه مع الولايات المتحدة وكندا، حسب ما أفاد الجمعة الاتحاد المحلي للعبة.

AFP

وأكد المسؤول عن المنتخبات في الاتحاد المكسيكي رودريغو أريس في مؤتمر صحافي عقده في مركز الأداء العالي، بالقرب من مكسيكو سيتي، أنه تم اختيار كوكا من بين خمسة مرشحين.

ويحلّ كوكا بدلاً من مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو الذي غادر منصبه بعد فشل المكسيك في تجاوز دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وبات كوكا، المولود في العاصمة بوينس آيرس وعشية بلوغه 51 عاماً، المدرب الخامس الحامل للجنسية الأرجنتينية الذي يشرف على تدريب المنتخب المكسيكي.

وأشرف كوكا على فريق تيغريس الذي يدافع عن ألوانه المهاجم الفرنسي أندريه بيار جينياك، ليعلن النادي الخميس إنهاء عقد مدربه للإفساح له لتسلم مهامه مع المنتخب الوطني.
                  
                  

منتخب المكسيك دييغو كوكا
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