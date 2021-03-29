إيووبي يترك معسكر منتخب نيجيريا لإصابته بكوفيد-19

وقال المتحدث الرسمي باسم المنتخب بابافيمي راجي في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ "إيووبي ترك معسكر المنتخب، قبل رحيله لم يعان من أيّ عوارض، كان على ما يرام"، مضيفاً "سيتابع الفريق حالته الصحية".



وتتصدر نيجيريا التي ضمنت بلوغها النهائيات المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون، ترتيب المجموعة الثانية عشرة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وستخوض آخر مبارياتها في التصفيات في لاغوس ضد ليسوتو الثلاثاء.