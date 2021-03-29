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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
كرة القدم

إيووبي يترك معسكر منتخب نيجيريا لإصابته بكوفيد-19

لن يخوض مهاجم إيفرتون الإنكليزي أليكس إيووبي مباراة منتخب بلاده نيجيريا ضد ليسوتو المقررة الثلاثاء ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بعدما ثبتت إصابته بجائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن مسؤول في الاتحاد النيجيري لكرة القدم الإثنين.

AFP

وقال المتحدث الرسمي باسم المنتخب بابافيمي راجي في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ "إيووبي ترك معسكر المنتخب، قبل رحيله لم يعان من أيّ عوارض، كان على ما يرام"، مضيفاً "سيتابع الفريق حالته الصحية".

وتتصدر نيجيريا التي ضمنت بلوغها النهائيات المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون، ترتيب المجموعة الثانية عشرة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وستخوض آخر مبارياتها في التصفيات في لاغوس ضد ليسوتو الثلاثاء.

منتخب نيجيريا إيووبي فيروس كورونا كوفيد-19
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