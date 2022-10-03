إيغوايين يعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً في نهاية الموسم الجاري

وجاء في الموقع الرسمي لنادي إنتر ميامي: "أعلن غونسالو إيغوايين مهاجم إنتر ميامي اليوم أنّه سيتقاعد في ختام موسم (2022 MLS)".

وخاض إيغوايين العديد من التجارب المميزة مع كل من ريال مدريد الإسباني ونابولي ويوفنتوس في إيطاليا كما لعب في صفوف ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنكليزي".

ومثّل إيغوايين منتخب الأرجنتين في 75 مباراة وسجّل 31 هدفاً.

وفاز إيغوايين بالكثير من الألقاب الجماعية مثل الدوري الإسباني ثلاث مرات مع ريال مدريد والدوري الإيطالي ثلاث مرات مع يوفنتوس إضافة إلى لقب هدف الدوري الإيطالي موسم 2015-2016.